Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, зачепила публіку новим фото

Чутки про роман Яни та Гаріка з'явилися в Мережі відразу ж після розлучення останнього з актрисою Христиною Асмус. Парочку нібито засікли разом на одній з вечірок, помітивши між ними натяк на романтичний зв'язок. І хоч знаменитості надалі спростували чутки про відносини, але все одно продовжують активно використовувати цей інформаційний привід.

Яна й до зустрічі з Гаріком користувалася певним успіхом в Instagram, а після стала ще популярнішою. За життям дівчини, яка любить хвалитися пишними формами, стежать майже мільйон фоловерів.

Як передає Politeka.net, 30-річна Кошкіна опублікувала в своєму мікроблозі свіже фото, на якому показала себе в милому домашньому образі, з двома косичками.

Яна була в рожевому худі, підкресливши пухкі губки помадою в тон.

"Вихідний... 🎀 🤪 ✌",- підписала вона знімок.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Зовнішність Яни вже не раз ставала приводом для хейта, багато хто дорікає дівчині в тому, що вона переборщила з ботоксом.

"Щось з губами?"- "набили" - " та ні, це захворювання якесь"; "Губи відпочивають 😄"; "Вареників 🥟 захотіла )"; "Вся рожевенька і задумлива🤔 💐"; "вареники - це першоквітневий жарт?"; "Як же ти чудово виглядаєш!!! 👍😍"; "Яночка, щічок зовсім немає😢 треба терміново поїсти вам 😅 😋"; "З губами вже перебір"; "А губи ваші все більше й більше..."; "Її тепер не зупинити))"; "Яночка, милуватися тобою - рай для очей, і пекло - для душі 😇 😍"; "Коси, це занадто красиво... божевільна", - коментують в Мережі.

Нагадаємо, що "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана:"присвячую колишньому".

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