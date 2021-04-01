Відома українська актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу "Школа", показала себе і попросила вибрати

Як пише Politeka.net, Ірина Кудашова прославилася після участі в серіалі школа, де зіграла роль Вероніки Тихонової. Проект був настільки популярним, що два роки поспіль бив усі рейтинги українського телебачення. Актрису ще й пов'язують з Михайлом Поплавським, у якого Ірина вчилася на авторському курсі.

Дівчина цього разу вирішила поділитися в Instagram новим фото. На кадрі Кудашова позувала в піджаку і ТОПі, а образ доповнила стильним золотим ланцюжком. Красуня спустила піджак з плеча, щоб додати гостроти знімкам.

"Вибери яке фото подобається більше? Я так і не змогла визначитися", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Захоплююся тобою, мила", "Краща дівчинка", "ти така щаслива", "я таю від твоєї краси".

Ми писали, що відома українська актриса Ірина Кудашова показала новий образ.

На фото кадрах Кудашова стояла ТОПі зі спущеними бретельками, шкіряними штанами, які ще не встигла надіти і колготах. Як можна побачити Ірина не одягала трусики, тому "горішок" виблискував у всій красі.

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