Даша Хлистун, що стала дружиною "Холостяка-10" Макса Михайлюка, поділилася кадрами на останніх термінах вагітності
Останнім часом Даша ділиться домашніми кадрами з простими образами все частіше, адже зараз її модельне життя припинена. Вже в цьому місяці дівчина повинна народити дочку, ім'я якої вони з Максом вже вибрали заздалегідь.
Не так давно Хлистун дивувалася, що сильно поправилася і її живіт вже досить великий. Однак на нових сторіс дівчина зазначила, що помилялася і тільки тепер, перед самими наближаються пологами вона помітно округлилася:
"Я то думала, що на першому фото у мене великий живіт, але... ні. Ось де великий торчун", - жартівливо підмітила Даша, виставляючи другий знімок з ліфта.
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Фігура дівчини дуже змінилася, але її це не хвилює і модель з легкістю показує себе справжню, помічаючи, що схудне знову, зараз головне – народження її дочки.
Раніше округлилася Дашу захлеснула ностальгія на ті часи, коли вона була ще струнка. Хлистун позувала на яхті в бікіні леопардового забарвлення, блиснувши пишним бюстом і плоским животиком.
Дівчина неспроста вибрала це фото, супроводивши їм несподівану пропозицію. Даша задумалася про те, щоб завести свій блог, одночасно і як модель, і як молода матуся.
"Отже) Макс вмовляє мене зробити ютуб-канал. Я, по правді кажучи, сумніваюся. Або все-таки робити мамсько-модельний блог?",- запитала вона у публіки, отримавши у відповідь майже стовідсоткове "так".
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