Зірка "Дизель Шоу" привітали українців з Днем сміху

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже відео.

"Кажуть, що сміх робить наше життя довшим. Це означає, що глядачі "Дизель Шоу" будуть жити вічно! І якщо це так, ми щасливі. Нехай кожен ваш день стане приводом для радості, жартів і веселощів. З Днем Сміху! Смійтеся і заражайте своїм сміхом своїх близьких", - сказано в підписі до ролика.

У відео гумористи розповіли, що обов'язково потрібно зробити в квітні. Першим пунктом у списку було: "розіграти когось 1 квітня".

Свій варіант вирішила показати недавно приєдналася до» Дизель шоу " Юлія Мотрук.

"Бачив?" - запитала у стоїть поруч Євгенія Гашенко і показала йому на живіт. Коли гуморист нахилився подивитися, що ж там таке, Юлія схопила його за ніс і голосно засміялася.

Гашенко вирішив відповісти тим же. Він спробував простягнути руку до дівчини. Однак, помітивши незрозумілі рухи біля своїх грудей Мотрук відреагувала блискавично.

"Таак!"- різко сказала вона. Потім Гашенко отримав по руці. Тепер буде знати, що потрібно бути акуратнішим.

Нагадаємо, пустотлива Булітко і брутальний Гашенко з "Дизель шоу" підкорили хімією ефектної парочки: "самі..."

Як повідомляла Politeka, переодягнені в бабусь зірки " Дизель Шоу "хлестко висміяли українців, кадри вже в мережі:" Скоро у всіх будуть..."

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Писаренко приголомшив вульгарною витівкою в кабінеті психолога, відео: "дружина каже, що я не мужик"