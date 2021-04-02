Зірка "Дизель Шоу" привітали українців з Днем сміху
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже відео.
"Кажуть, що сміх робить наше життя довшим. Це означає, що глядачі "Дизель Шоу" будуть жити вічно! І якщо це так, ми щасливі. Нехай кожен ваш день стане приводом для радості, жартів і веселощів. З Днем Сміху! Смійтеся і заражайте своїм сміхом своїх близьких", - сказано в підписі до ролика.
У відео гумористи розповіли, що обов'язково потрібно зробити в квітні. Першим пунктом у списку було: "розіграти когось 1 квітня".
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Свій варіант вирішила показати недавно приєдналася до» Дизель шоу " Юлія Мотрук.
"Бачив?" - запитала у стоїть поруч Євгенія Гашенко і показала йому на живіт. Коли гуморист нахилився подивитися, що ж там таке, Юлія схопила його за ніс і голосно засміялася.
Гашенко вирішив відповісти тим же. Він спробував простягнути руку до дівчини. Однак, помітивши незрозумілі рухи біля своїх грудей Мотрук відреагувала блискавично.
"Таак!"- різко сказала вона. Потім Гашенко отримав по руці. Тепер буде знати, що потрібно бути акуратнішим.
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