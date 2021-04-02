Відома українська співачка Надя Дорофєєва здалася разом з Дмитром Монатиком
Як пише Politeka.net, Дмитро першого квітня святкує своє 35-річчя. Співак вже давно підкорив не тільки серця звичайних українців, а й завоював повагу серед зірок естради. Надя Дорофєєва не стала відставати від колег і привітала Монатіка в соціальних мережах.
На відео Дмитро і Надя їхали в автомобілі, де вирішили разом станцювати і заспівати під пісню. На другому кадрі Дорофєєва показала, як вона разом з артистом відпочивала на дивані. Монатік сидів на ньому, а красуня прилаштувалася на плечі у співака.
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"Дорогий мій Дмитро Монатік.
Таких людей, як ти - дуже мало
Таких артистів, як ти, ще менше...
Я захоплююся твоїм талантом, працьовитістю і людськими якостями, якими ти володієш.
Хочу побажати тобі, щоб твоя творчість продовжувала радувати мільйони людей)
Ти, як ніхто інший, несеш добро і світло і потрапляєш прямо в серця. Я думаю, ти гідний ще більших стадіонів !!
Люблю тебе, друже", - написала Надя.
Володимир Дантес відразу прокоментував публікацію дружини:"Шкода, що у мене немає фото з Дімою (( я б теж пост написав (((".
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Обожнюю всім серцем ваш неймовірний дует", "Краща пара друзів", "ви наші пупсики", "які ви красиві".
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