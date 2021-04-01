Телеведуча Леся Нікітюк показала чарівні фото і відео з Монатіком і привітала його з днем народження
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала справжньою зіркою українського телебачення і соцмережі Instagram, часто радує публіку яскравими публікаціями про своє насичене життя. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася кумедними кадрами з Виконавцем Дмитром Монатіком, в підписі до них трепетно привітала його з днем народження.
На першому фото ошатна Леся і екстравагантний Монатік відображені в цікавій локації. Перед камерою красуня з'явилася в темних брюках і короткій облягаючій футболці, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона з легкою усмішкою дивиться на свого друга. Монатік же позує поруч з телеведучою в оригінальному чорно-білому костюмчику і забавною Червоній шапочці, він також уважно на неї дивиться. На ще одному фото Нікітюк полізла в спекотні обійми Дмитра.
Також Леся опублікувала кумедне відео, в якому пародіює Монатіка, схоже, це відбувалося на шоу "Ліпсінк Батл". Тут телезірка в помаранчевій робі і з шапкою на голові енергійно танцює під пісню Монатіка "Кружит". У підписі до публікації Нікітюк написала: "Happy Birthday дорогий Ритмолов @monatik_official. Будь "сильно красивий" і "сильно здоровий"! Твоя Леся Монатюк".
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