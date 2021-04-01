Співачка Ані Лорак разом з Філіпом Кіркоровим побувала на світській вечірці з нагоди вручення премії "Прорив року"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка вже багато років будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, побувала на приватній вечірці, на якій вручали премію "Прорив року" від Оксани Федорової. На світському заході зірка з'явилася з масивним кільцем на безіменному пальці правої руки, і буквально не відлипала від свого друга – російського попкороля Філіпа Кіркорова.

Знімки з вечірки Кіркоров опублікував у своєму Instagram-акаунті, і на них видно, що Лорак буквально не відлипала від нього. До слова, ще одна співачка весь час крутилася біля артиста – Наталія Гордієнко, яку Філіп Бедросович цього року готує до виступу на "Євробаченні".

Як видно, на світський захід Лорак заявилася в дивному чорному вбранні, як ніби з поліетилену, це щось середнє між халатом і комбінезоном. На безіменному пальці співачки помітили масивне кільце, на що вона завила журналістам, що це просто прикраса. "Це просто прикраса. А закоханість завжди зі мною!",- коротко пояснила Лорак.

Сам же Кіркоров на вечірку прийшов, як завжди, в епатажному образі, який явно виділяв його з натовпу. А його протеже - Маніжа (Наталія Гордієнко) прийшла в елегантній білосніжній сукні з глибоким вирізом на Подолі. "Внесок за розвиток в шоу-бізнесі. Радий відкривати нові горизонти для молодих артистів, вести за руку до вершин, ламати стереотипи в їх головах", - підписав кадри Кіркоров.

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