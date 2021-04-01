Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як проходить свято в карантин

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес не так давно повернувся на сцену після тривалої перерви. Красунчик вже встиг не тільки випустити кілька композицій, але і зняти для них кліпи. Не забуває співак і про соціальні мережі, де регулярно ділитися фото, радуючи сотні тисяч фанатів.

"Свята в локдаун виглядають так", - написав Володимир.

На фото Володимир здався в пальто і масці. Дантес зайшов в якийсь заклад, тримаючи в одній руці букет, а в другій хлопавку.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ок, дуже красиво", " навіть так, дуже красиво, букет мені?", "Клас", "офігенний", " виглядає ніяк. Йшов другий день народження на локдауні", " для Наді?", "Здивований цінами в локдаун"," а що не так? Маска", " Володь ти коли робив селфі хіба не помітив що у тебе плече праве біле?) ", "Вова, локдауну ще немає".

Раніше ми повідомляли, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав кумедне фото і звернувся до українців, закликаючи носити маски.

Так, цього разу Вова опублікував незвичайний пост, яким закликає українців дотримуватися правил карантину.

Дантес виклав у своєму мікроблозі яскраве фото, на якому позує в незвичайній локації. Перед камерою він з'явився в оригінальному образі-артист розкинувся на розмальованому дивані і не дивиться в об'єктив.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перевтілилася в Мадонну, Дантес зайшов ще далі

А ще Politeka писала, що проблеми з головою у Дантеса, Надя Дорофєєва показала чоловіка в звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що худенька Дорофєєва в ультракороткій сукні спокусила Дантеса прямо в гримерці



