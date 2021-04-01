Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як розважається з дружиною в Межигір'ї

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже кілька років офіційно перебуває у відносинах з красунею Лілією. Дівчина встигла народити для зіркового чоловіка сина Леона, обличчя якого пара досить довго приховувала. Пара щаслива і постійно показує нові спільні фото.

Цього разу кадри відпочинку Влада і лілії з'явилися на сторінці київського фотографа. На знімках парочка розважалася біля сходинок. Влад був у костюмі, а Лілія одягла міні-сукню, а волосся заправила цікавою прикрасою. Зірковий чоловік в руках тримав пляшку ігристого вина і розливав по келихах.

"З 1 квітня. Сьогодні справжня весняна погода, тому я, в терміновому порядку йду вигулюватися. Всім прекрасного дня", - написав фотограф.

Фанати поставили трохи більше ста лайків і написали пару коментарів: "і вам добре провести час!", "Вогонь".

Ми писали, що знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розповів, як вони з дружиною планують готуватися до літа.

Так, в короткому відео танцюрист зізнався, що вони з дружиною Лілією хочуть до літа трохи підкачатися і поліпшити свою фізичну форму.

"Вирішили з чоловіком, що з Понеділка починаємо нове життя! Ведемо активну підготовку до літа і хочемо собі ... кубики ми хочемо, так?",- вимовляє на відео Лілія.

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