Популярна співачка і мама Дана Балана Людмила Балан, яка днями відзначила 63-річчя, розбурхала особистим фото

Популярна виконавиця, яка прославилася своїми виступами в Румунії, продовжує інтригувати публіку своїми фото в Instagram. Після того, як син Людмили – Дан Балан опинився в центрі пліток, пов'язаних з романом з Тіною Кароль, саму зірку стали часто порівнювати з українською співачкою. На думку шанувальників двох зірок, артистки дуже схожі, тому Дану і сподобалася Кароль на зйомках «голосу».

І хоча артисти плітки ніяк не коментували, обговорюють пікантні моменти шанувальники досі. У той же час мама Дана ставиться до всього з розумінням. Будучи публічною особистістю, вона також уникає пліток і тим не менш не приховує своє життя від публіки.

На фото Людмилі вдалося підкреслити свою красу, показуючи фігуру в джинсовому костюмі з біло-червоними смугами. У підписі рідною мовою вона написала (перекладено з румунської-прим.ред.)

"Дороге життя, я не хочу,

Щоб ти давала мені більше,

Але я хочу, щоб ти завжди залишала мені

Те, що у мене є сьогодні, і було у мене.

Я не хочу грошей, тому що вони губляться,

Я не хочу багатьох років, тому що роки йдуть,

Я бажаю вам удачі,

Людей, які полюблять.

Я просто хочу здоров'я

Для тих, хто мені небайдужий.

Нехай вони будуть Моєю вічною опорою

І чекають мене вдома " - написала Балан.

Фанати відразу відповіли:

"Нехай у вас і ваших близьких Все Буде Добре, любимо; бажаю вашій родині здоров'я і всіх благ💜; з віком максималізм витісняє мудрість.❤ ️ 🙏 ; Як щиро, трепетно, з великою Любов'ю ви бажаєте всім Здоров'я!!; Красиво сказано, і зі змістом; всіх благ, здійснення бажань; Нехай всі ці слова будуть в житті кожного з нас реальністю💜».

Також у своєму Instagram мама зірки подякувала всім за сердечні привітання. Красуня розмістила фото з весілля, на якому виконала пісню "O singura iubire", що означає "єдина любов".

"Дорогі мої, спасибі величезне за привітання, за теплі слова !!! Ви створили мені вчора, в день мого народження, магічний стан !!! Обіймаю всіх і дарую вам всім мою пісню !!! Любові вам !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала Людила Балан.

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