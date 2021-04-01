Відома модель Таня Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в провокаційному ракурсі

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною після проекту "Супер Топ-модель по-українськи", де здобула перемогу. За красунею в соціальних мережах стежать сотні тисяч українців, а модель намагається розповісти якомога більше про свою професію і як стежити за фігурою.

Цього разу Таня вирішила показала результати тренувань. Зірку була у вузькому топі і штанях. Брик знімали знизу, щоб показати ідеальний животик, який красуня ще додатково втягнула. Волосся Брик вирішила залишити розпущеним, взявшись за них рукою.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже кадр був опублікований в сторіс Instagram, де подібні функції відсутні, але так і хочеться додати: "Божечки, яка ідеальна Краса".

Ми писали, що відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", здивувала появою в білій сукні.

Цього разу модель блиснула красою в білій сукні. Наряд підкреслив всі достоїнства фігури зірки - її груди і тонку талію. Крім того, плаття було мереживним, що робило його ніжніше.

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