Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували Роман з Бредом Піттом, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, хоча красуню більше не пов'язують із зірковим актором, інтерес до німецької моделі з польським корінням не згасає. І Ніколь сама не проти підігріти інтерес, активно хвалячись відвертими образами в соціальній мережі Instagram.
Цього разу Ніколь здалася в бікіні, лежачи біля басейну. Зірка зробила селфі-відео, показуючи ідеальний ракурс, щоб оцінити бюст, який був ледве прикритий ниточками бікіні.
А за кілька годин до цього Ніколь опублікувала пост, в якому показала ідеальну талію в наряді з ланцюгів. Потуральскі дозволила тільки частково побачити свій животик.
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Фанати під нею поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Деталі"," хороші ланцюги, я б тебе зв'язав)))"," Прекрасно","ідеальна, вітаю".
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На одному зі знімків Ніколь Потуральскі позує поруч з незастеленим ліжком, судячи з усього, вона лише недавно покинула своє розкішне ложе.
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