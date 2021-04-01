Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", показала новий образ, радуючи фанатів

Як пише Politeka.net, Південноафриканська модель вже давно підкорює світові подіуми. Зірка навіть потрапила до списку найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією Forbes. Зараз красуня активно займається соціальними мережами, де ділитися цікавими образами.

Цього разу зірка опублікувала фото, де позувала в смугастих штанях і червоному бікіні, яке виявилося занадто маленьким. Кендіс вирішила забратися в бетонний тунель, де вразила позою.

Фанати відразу почали лайкати і коментувати публікацію:

"Так рада бачити, що ви знову тут так активні! Ми відчуваємо себе ближче до вас", "ви захоплюєте дух", "Обкладинка нового альбому"," відмінне фото"," дуже креативно, дитинко", " відмінне фото, молодець !!!!", "Яке гарне фото!", "Стільки любові до тебе! Ти і Природа-ідеальне поєднання".

Ми писали, що відома Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол вразила розкішними кадрами на пляжі.

У себе в Instagram модель опублікувала фото, на якому постала повністю оголеною. Красуня лягла на пісок, возз'єднавшись і злившись з природою. Її принади стали надбанням громадськості, але, схоже зірку це не хвилювало.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" захопила одночасно розтяжкою, струнким тілом і пейзажі

А ще Politeka писала, що Свейнпол з "Victoria's Secret" в крихітному бікіні показала справжній розмір своїх принад

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