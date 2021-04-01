Співачка Даша Астаф'єва поділилася особистими історіями з життя до Дня сміху-першого квітня

Спеціально до Дня сміху Даша вирішила поділитися цілою серією історій, пов'язаних з першим квітня і своїм батьком, про який говорить досить рідко. Як правило, Даша уникає розповідей про особисте і сім'ю, проте в цей раз поділилася не тільки кумедними кадрами в Instagram, але ще і особистим.

За словами зірки, поки у всіх зараз День сміху, у неї – «День Папки», адже ніхто не чекає перше квітня як її батько. Швидше за все грає циркове минуле, впевнена Даша.

"Якби я розповіла вам, що він виконував... всі були б здивовані, як ми досі живі... а може, і навпаки, адже сміх продовжує життя! Один раз, я психанула, кинула все, і повернулася жити в рідне місто Орджонікідзе. Під час, коли з'явилися перші мобілки, і за 2 секунди можна і потрібно було встигнути все [привіт динозаври] дзвонить тато, і каже :

"Терміново, біжи додому! Подзвонили зі студії Михалкова. Тебе хочуть знімати в кіно!». Прибігати. Що/хто/коли... розпитувати... з листочком, і ручкою, прописую дата: "перше" і розумію...

Друге. Якось я напідпитку, знайшла великий камінь, діамант [зі мною таке постійно, рідні вже навіть не дивуються] і поклала його в гаманець, в потаємну кишеньку.

Ну, і як все, що відбувається зі мною, коли я напідпитку, забулося.

Через якийсь час, я згадала про знахідку! Радісна прибігла і відкрила гаманець і упустила камінчик... поруч був Чичико. Природно, він загубився, і я думав, що Чіча просто їв його, як і все, що раптово падає...

Забувши.

У минулому році, собаки були у батьків, дзвонить тато і каже, що Чиче було погано ,і він вирвав [перепрошую за подробиці] коли прибирали, знайшли камінчик, пару карат, фото додавалося...)

Ви не уявляєте мій захват, коли тато подзвонив і розповів це... І в кінці ще й каже, дааааа вже, класний день) це # першоапреля ти запам'ятаєш надовго) цього року історія перемогла всі попередні, але, на жаль, не можу розповісти...",- оригінально підмітила Даша.

Фанати відразу відповіли на незвичайні історії зірки: "де знайти брюлик, я навіть напідпитку для такого!? 😉 ; А мені довелося працювати з вашим татом на залізниці красав красунчик👏; Ваш батько на Данилко схожий😅; у вас дуже гарний тато, і ви в нього); Даша, які красиві батьки! ❤️ТАТО красунчик! Історії🔥; з Днем Ангела!!!❤ ️ ; Як завжди шикарна😍; серйозність Вам Дарина до лиця...».

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