Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала відпочинок в Домініканській Республіці

Як пише Politeka.net, популярна красуня цього літа відсвяткує 52-річчя. При цьому Лопес продовжує виглядати бездоганно, незважаючи на солідний вік. Дженніфер обожнює привертати увагу, активно ділячись сміливими образами в Instagram.

Цього разу Лопес опублікувала серію фото, як відпочиває в Домініканській Республіці. Зірка сиділа в прозорій сукні, задерши одну ніжку, а дивилася в телефон. На інших кадрах можна помітити, як актриса релаксує на березі моря.

Фанати засипали співачку лайками і компліментами:

"Маленька дитинко", "відмінне фото", "Зразкова жінка, Ти мій приклад для наслідування", "я люблю тебе, королева", "це та сама легендарна Дженніфер Лопес", "я так сильно тебе люблю, Джей", "Моя улюблена", "злодійка мого серця".

Раніше ми писали, що знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес навіть під час прогулянки буде виглядати сміливо і розкішно.

Як можна помітити на фото, недавно представлених в мережі Instagram шанувальниками, в реальному житті поза сценою Дженніфер виглядає інакше: вона не носить яскраву і відкриту одяг, не ходить у відвертих нарядах і майже не фарбується. Віддаючи перевагу спортивним костюмам, навіть так Лопес вдається підкреслити достоїнства.

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