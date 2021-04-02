Невістка хореографа та судді " Танців з зірками" Григорія Чапкіса показала миле архівне фото
Як передає Politeka.net, фотографією чоловіка Грега Чапкіса Ембер поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
Грег Чапкіс-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу, він народився в 1979 році. Він Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.
Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу. Дружина Ембер допомагає йому в розвитку школи.
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Пара разом вже більше 20 років, частина з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим.
Ембер показала архівне фото, на якому зображена разом з чоловіком. На знімку молодий Грег обіймає красуню-блондинку і дивиться в камеру.
«У 2000 році я і подумати не могла, що життя буде таким. Ти подолав так багато перешкод і ніколи не здавався. Ти дійсно живеш американською мрією. Я так тобою пишаюся за те, що ти подолав все це просто залишаючись сконцентрованим на тому, чого ти хочеш, і досягаючи таких неймовірних цілей. Я тебе кохаю. Навіть коли ти ставиш такі неймовірні цілі і змушуєш мене працювати старанніше разом з тобою», - написала вона.
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