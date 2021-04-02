Знаменита телеведуча і успішний блогер Леся Нікітюк поділилася своїм болем, розмістивши пост про втрату коханої людини

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Нікітюк розмістила фото і розповіла про втрату близької людини, своєї рідної улюбленої бабусі, яка померла 1 квітня в день сміху.

Леся написала, що бабуся була дуже молодою, і те, що трапилося сталося 25 років тому, коли Леся була ще дитиною. "25 років тому померла моя дорога бабуся Надя; (. 1 квітня повідомили... подумали, це жарт... але ні... Сумую за тобою завжди"

Зірка розмістила фотографію на якій Бабуся у квітчастій сукні та хусточці сидить біля квітучої дівчинки Лесі в білій сукні та з бантиком. Біля дівчинки м'яка іграшка-зайка.

Доросла Леся тримає келих червоного вина. На фото видно її красиві пальці руки з манікюром, також видно букет квітів, білих хризантем.

Нікітюк не часто балує шанувальників історією свого особистого життя, але тут вирішила поговорити про те, що їй наболіло. Звичайно, якби дівчина зробила про це пост, то отримала б багато слів підтримки та любові, а також побажання Царства Небесного бабусі телеведучої. Однак, знаменитість вирішила, що це дуже особисте, і не наважилася виставляти пост. Тому, коментарі дівчина отримала особисто в дірект.

Раніше Леся повідомляла, що прийшла до "гуру" - до стиліста Михайла, який підібрав для знаменитості новий стиль.

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