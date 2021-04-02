Знаменитий музикант і продюсер Дмитро Монатік повідав про найголовніше досягнення у своєму житті, і показав обличчя своїх спадкоємців

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дмитро Монатік, якому 1 квітня виповнилося 35 років потрапив на обкладинку fashion-глянцю разом зі своєю красунею-дружиною і двома синочками, яким перестав ховати обличчя.

На честь такої події, Дмитро написав великий пост про те, що прийшов час показати обличчя дані і Платону:

"Прийшов час дані і Платоше показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення-це ж вони. Діти-моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", - написав Дмитро.

Далі співак розповів, що діти вже подорослішали і готові усвідомлювати публічність, як частину сучасного життя. Також Дмитро повідав, що той, хто зареєструвався в соцмережі відразу став публічним. А Інтернет пам'ятає кожне твоє коли-небудь сказане слово або дію.

"Інтернет пам'ятає все твоє кожне слово і дію. Що багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо чітко відчувати різницю аккаунта і особистості, людини і Користувача, коментаря написаного і висловленого вголос, Інтернету і реальному житті", - розповів Дмитро.

На фото, яке є обкладинкою глянцю, Дмитро і двоє його синів в стильних костюмах з незмінною посмішкою, і поруч дружина Дмитра Ірина, також підтримала стиль своїх улюблених чоловіків - в чорному брючному костюмі.

Дмитро сказав, що для них величезна радість і честь бути на обкладинці fashion-глянцю, якому цього року виповнюється 100 років.

Реакція шанувальників була очікуваною, всім сподобалася зіркова стильна сімейка: "Які ви 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала Надя Дорофєєва. Віра Брежнєва також залишила коментар у вигляді сердечок: "❤️❤️❤️❤️". Мария Рак написала зворушливий комент: "Уррррраааа! Аж дихання перехопило. Як же я щаслива бачити вас всіх разом! Ви-сім'я мрії, обожнюю!❤️❤️❤️". Інші шанувальник також висловили свої почуття, написавши про те, що сім'я Монатіка дуже щира і радує шанувальників.

Нагадаємо, що Дорофєєва запалила з Монатіком прямо в машині, Дантес не витримав: "Шкода, що у мене немає..."

Як повідомляла Politeka, височенна Осадча нависла над Монатіком, насмішивши виглядом разом: "Тарапунька і Штепсель в новому варіанті"

Також Politeka писала, що гаряча дружина Монатіка підкорила легкістю, задерши розкішне платтячко: "Кінодіва».