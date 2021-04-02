Відомий хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показав, яким був в юності і дитинстві
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Влад Яма показав свої дитячі фото. На старих знімках дитячі фото Малятко Влада і фото шкільних років, а також деякі кадри юнацьких фотографій.
Влад був милим дитиною з білявим волоссям. У сторіс потрапили фото у мами на руках в образі новорічної "сніжинки", а на фото, де хореограф трохи старший, він танцює і веселиться в костюмі "Чебурашки".
Влад написав, що зйомки ведуться для STB.UA, проте в якій програмі покажуть і розкажуть про хореографа поки невідомо.
Ось деякі кадри зі зйомок:
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Не так давно дружина Влада Ями розповіла, як вони познайомилися із зіркою. Це сталося в 2007 році в клубі. Лілія розповіла, що Влад давно полював на неї, але довго не наважувався, мабуть коктейль того вечора надихнув його все-таки познайомитися.
Фото Лілія проілюструвала шикарним знімком, на якому вони з Владом сидять біля Білого спортивного авто. По видимості, фото було зроблено в нинішньому році, коли знаменита сім'я відпочивала в Майамі.
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