Відома модель Ніколь Потуральськи, якій приписували роман з Бредом Піттом, поділилася гарячим кадром з відпочинку
Зірка володіє досконалими формами, якими неможливо намилуватися, пише Politeka.net.
Цього разу красуня блиснула формами, зробивши селфі на пляжі. Модель позувала в яскравій пляжній сорочці, яку розстебнула.
З розчахнутого одягу визирали пишні груди в крихітному купальнику. Здавалося, бюст зараз вивалиться, що надавало кадру особливої пікантності.
Завершили образ знаменитості різні аксесуари й зачіска - високий пучок.
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"Привіт", - написала Ніколь.
За три години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"😍мега красива ... гламурна кішка 🐈", " де ти зараз?", "Ніко Універсум ... Сонце! ❤ ️ ", "Ця красуня з кожним днем стає все краще❤️"," Яка ти красива"," навіть якщо ти в окулярах, у тебе як і раніше гарні очі"," я думала ти Ірина Шейк", " зрозуміло, Середземне море!",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи - 28 років. Вона з 13 років займається модельним бізнесом. При цьому красуня здійснила свою мрію. А все завдяки випадку, коли вона потрапила на очі одного з агентів, що займаються підбором моделей.
Відомо, що пізніше зірка вийшла заміж за впливового бізнесмена Роланда Мері. Після дворічного шлюбу дівчина народила сина.
З чуток, у подружжя вільні стосунки, саме тому красуня крутила роман з Бредом Піттом.
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