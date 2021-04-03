Відома модель Ніколь Потуральськи, якій приписували роман з Бредом Піттом, поділилася гарячим кадром з відпочинку

Зірка володіє досконалими формами, якими неможливо намилуватися, пише Politeka.net.

Цього разу красуня блиснула формами, зробивши селфі на пляжі. Модель позувала в яскравій пляжній сорочці, яку розстебнула.

З розчахнутого одягу визирали пишні груди в крихітному купальнику. Здавалося, бюст зараз вивалиться, що надавало кадру особливої пікантності.

Завершили образ знаменитості різні аксесуари й зачіска - високий пучок.

"Привіт", - написала Ніколь.

За три години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"😍мега красива ... гламурна кішка 🐈", " де ти зараз?", "Ніко Універсум ... Сонце! ❤ ️ ", "Ця красуня з кожним днем стає все краще❤️"," Яка ти красива"," навіть якщо ти в окулярах, у тебе як і раніше гарні очі"," я думала ти Ірина Шейк", " зрозуміло, Середземне море!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи - 28 років. Вона з 13 років займається модельним бізнесом. При цьому красуня здійснила свою мрію. А все завдяки випадку, коли вона потрапила на очі одного з агентів, що займаються підбором моделей.

Відомо, що пізніше зірка вийшла заміж за впливового бізнесмена Роланда Мері. Після дворічного шлюбу дівчина народила сина.

З чуток, у подружжя вільні стосунки, саме тому красуня крутила роман з Бредом Піттом.

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