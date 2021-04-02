Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є не тільки зіркою "жіночого кварталу", а й прославилася в рідному Кременчуці, як викладач з танців, фітнесу та гімнастики. Красуня обожнює робити шпагати і радувати цікавими образами в Instagram.
Цього разу красуня здалася в прозорому вбранні. Красуня доповнила образ стильним кашкетом і шикарним манікюром. Кадри в кольоровому і чорно-білому варіанті вийшли дуже гарячими.
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"Марув на максималках)", "Бомба, ракета, гармата, петарда". "Ого, Королева ночі, з великої корони буквами корона-мінуса", "Ох, шикарна".
Ми писали,що відома українська актриса Катерина Нікітіна влаштувала запальні танці, поманивши мовою.
На опублікованих кадрах Нікітіна виконує запальний танець на камеру. На ній надіто чорне плаття під саме горло з фатином нагорі, яке одночасно суворе і романтичне.
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