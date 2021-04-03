Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала ніжне сімейне фото
Відомо, що Ольга вже чотири роки заміжня з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, передає Politeka.net. Пара виховує двох дітей - Валерія і Євдокію, які народилися у 2016-му і 2017-му роках відповідно.
Фреймут нерідко ділиться кадрами, де вона з чоловіком. Так, в одному з останніх постів телеведуча показала себе за ніжностями з чоловіком.
На чорно-білому кадрі Локотко обійняв дружину і поцілував у скроню.
При цьому Ольга тримала в руці букет квітів і дивилася в камеру.
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"Ніжні моменти...",- написала зірка ТБ.
За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Чудова пара, я рада вашому щастю. Бажаю все це зберегти до кінця. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви дуже красива пара і дуже схожі. Щастя вам❤️❤️❤️", " повна гармонія 💕", "щастя любить тишу, а тут все життя напоказ", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Фреймут і Володимир Локотко почали будувати відносини з квітня 2015 року, після візиту телеведучої на могилу Габріель Шанель у Швейцарії. На той момент телеведуча працювала на іншому телеканалі.
Фреймут розповіла, що з першої зустрічі з Володимиром відчувала себе захищеною. Вона спілкувалася з ним по роботі, а потім зловила себе на думці, що їй не вистачає Локотко. Саме тоді зірка вирішила зробити перший крок і зізналася Володимиру в цьому.
Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".
Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».