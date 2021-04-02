Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення" , більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, вирішив влаштувати несподівану зухвалу зйомку

За роки своєї кар'єри чоловік звик до неоднозначного увазі в мережі, а завдяки образам, які він приміряє, шанувальників у артиста стає все більше. І хоча вбрання іноді незвично сміливі, самого Томаса, схоже, це зовсім не бентежить.

На нових кадрах співак не тільки зобразив з себе грайливу тигрицю, але ще і приміряв нову зачіску, а також безсоромно хвалився сідницями в костюмі з непристойним вирізом на найцікавішому місці.

Втім, навіть в такому відвертому вбранні і з новою зачіскою "небезпечної брюнетки", образ артиста сполошив мережу. Томаса засипали коментарями під постом в Instagram, розділяючись в думках.

"Любов ❤️; чорт візьми, Нова тигриця; оглушливий чоловік; справжній грішник; ну прямо звір 🐯; епічний❤️; мій Бог, волосатість підвищена! Це правда неймовірно і стильно; ти чудова людина у багатьох відношеннях 😍❤️; ✨вогонь, мистецтво!; Помаранчеве напад синього тигра ...; Хахаха .. така елегантна ця волохата за * ниця; 🔥божевільний", - відповіли в мережі.

Як можна помітити, після того, як Томас викликав справжній фурор на пісенному кункурсі, він не перестає дивувати своїх шанувальників.

На опублікованому кадрі артист постав у компанії свого друга Мартіна Зерза, з яким він вже неодноразово виступав на сцені одного з найбільш відомих майданчиків для молодих талантів в Австрії.

У 2006 році юний Том Нойвірт взяв участь кастинг-шоу для початківців поп-виконавців Starmania. Посів друге місце. Це і стало початком його кар'єри.

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