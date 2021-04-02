Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився подвигом

Як передає Politeka.net, 49-річний всесвітньо відомий шеф-кухар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких постав за цікавим заняттям (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, задоволений Ектор опинився на яхті, в тісному костюмі з аквалангом за спиною. Кулінар, мабуть, захотів полоскотати собі нерви небезпечною розвагою, зважившись зануритися під воду. Відбувалося це в Єгипті, де зараз відпочиває суддя з "МайстерШеф".

"Люди занурюються під воду вже багато років. Найбільш тривале занурення відбулося в 1992 році Річардом Преслі. Він зміг пробути під водою 69 днів, використовуючи особливий підводний апарат 🤿. Можете собі уявити? Більше двох місяців 😱 мені поки складно повірити в цю інформацію, хоча занурюватися під воду - це дійсно особливий вид задоволення. А Ви б хотіли повторити такий подвиг? 🛀", - розповів у підписі Ектор, розохотивши публіку.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, представниці прекрасної статі виявилися в захваті від подвигу Хіменес-Браво:

"Гарний чоловік❤️"

"Нарешті не голий 👏👍"

"Просто супер 😍 😘 👍"

"Просто балдьож😍!!!"

"Іхтіандр 😂 👏"

"Акули не з'їли?"

"Браво, - ти це зробив!!!)))"

"Ааааа, яка водичка класна!!!"

"Я б із задоволенням, але не можу довго під водою!!!"

Раніше ми розповідали, як Ектор несподівано відкрив у собі музичний талант. Красунчик розпахнув сорочку, блиснувши підкачаним торсом, і встав за діджейський пульт.

Нагадаємо, 48-річний Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в міні-плавках посвітив м'язами на яхті: "був кухар, а став…»

Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво відчинив кофту, впевнено взявшись за свій агрегат: "відкриваю нові таланти..."