Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко, дворазова чемпіонка світу з бальних танців, здивувала раптовим бажанням спробувати щось новеньке для себе
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала з двома подружками.
Дівчата були в зручних нарядах, що дозволяли їм вільно рухатися. Ненафарбована та заведена Олена, з розпатланим волоссям, зробила селфі, вставши таким чином, щоб камера змогла охопити й людей, і танцпол. Вона обдарувала глядачів задоволеною посмішкою, а в підписі пояснила, що її так потішило:
"Наше тріо королеви і принцес вуличного вайба. ❤️ Продовжую із задоволенням ламати своє тіло в спробі пізнати хіп-хоп 😅"
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі згадали співачку Юлію Саніну, яка практично перемогла в останньому сезоні "Танців з зірками". Разом зі своїм партнером Дімою Жуком в одному з ефірів вони феєрично виконали хіп-хоп.
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"Навчіть танцю😁"
"Юляяя 🔥 😍 ми чекаємо танець @ the_hardkiss 😍"
"Освоюючи нові ролі та вміння, ми розвиваємося. І розвиваючись, ми вчимося освоювати нові ролі. Удачі, Олена! 👏🙂🙃"
Зазначимо, Шоптенко зробила успішну кар'єру в спорті. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу з 10 танців серед молоді до 21 року, в латиноамериканській програмі. У цьому ж році перемогла в "Танцях з зірками". У 2007-му здобула перемогу на чемпіонаті України.
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