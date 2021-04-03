Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес під час вечірньої прогулянки показала модний образ

Популярна виконавиця, якій вже цього літа виповниться 52 роки виглядає значно молодше своїх років. Причому завдяки правильному догляду за собою і постійним тренування Лопес може з легкістю продемонструвати і ідеальну фігуру.

Як видно на фото, нещодавно представленому на фан-акаунті, Дженніфер багато працює не тільки на майданчику, знімаючи кліпи або беручи участь в роботі над новими кінокартинами. Дженніфер також займається йогою, танцями на пілоні і спортивними танцями. Причому тренується для себе артистка до чотирьох разів на тиждень і тренування не пропускає.

У білому ТОПі без блузки і таких же світлих брюках Лопес прогулялася ввечері по місту, виблискуючи плоским животом. В руках вона тримала піджак, який зняла для залучення уваги. Невимушена посмішка на її обличчі надала зірці більш яскравого вираження.

Також знаменитість разом з рідними попустувала в басейні на тлі дивного заходу. Дженніфер була в білому монокіні: мокра тканина самим спокусливим чином обтягнула її принади.

На іншому фото Лопес позувала, стоячи до камери спиною, а обличчям до фантастичного пейзажу. Зірка розкинула руки в різні боки, ніби обіймаючи всю цю пишність.

Користувачі з жаом обговорили побачене: "О, так 😍 може собі дозволити"," Прекрасна сім'я ❤️", " радий ,що Ви так добре провели час! Не можу дочекатися фільму 👏", "саме тому я підписана на тебе", "красивий рай Домінікана", "Чому мені довелося кілька разів подивитися, чи була це Джен 😍 😍 вона виглядає приголомшливо красиво 😏", "дитинко Дженні - моя слабкість🥺", " ви виглядаєте ефектно! 👸 🔥 🌹 ", "Ох, ці кокоси виглядають так мило😍".

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