Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, побажавши хороших вихідних

Як пише Politeka.net, уродженка Бердянська вже давно живе за межами України. Зірка регулярно блищить на телеекранах, граючи ролі різних персонажів. Про зірку заговорили на весь світ після виходу картини про Джеймса Бонда, де актриси стала дівчиною головного героя. Не забуває Ольга і соціальних мережах, ділячись цікавими образами.

Цього разу Ольга позувала в сукні з відкритими плечима і без білизни. Дівчина стояла біля брудного вікна, вигнувшись перед фотографом. Красуня грайливо дивилася, ваблячи пікантним виглядом.

"Сподіваюся, вам сподобаються вихідні у святкові дні!",- написала Ольга.

Фанати відразу почали коментувати фото:

"Абсолютно приголомшливо"," захоплююча", " Ольга красуня!", "Ось це так! Крутишка!", "Привіт, східних вихідних", "як ви неохоче сказали", "Вау, приголомшливе фото".

Нагадаємо, відома актриса українського походження Ольга Куриленко похвалилася зухвалим образом і новою зачіскою.

На портретному фото актриса в чорній майці з глибоким декольте позує стоячи біля стіни, на яку падає яскравий пучок сонячного світла. Але Ольгу Куриленко важко впізнати, адже вона постала з ефектною і незвичайною для неї стрижкою замість довжини хвилястих локонів.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко без білизни вразила сукнею для червоної доріжки

А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко подражнила безтурботним образом у незвичайній сукні

Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко у вечірній сукні прикувала погляди чоловіків



