Комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", порадував публіку несподіваним фото

Юрій частенько викладає сімейні кадри в Мережі, зокрема, зі своєю дружиною Вікторією та маленькою донькою Лізою. Але ось рідного брата гуморист показує дуже рідко. Так що, це стало мало не цілою подією.

Як передає Politeka.net, 37-річний комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото з молодшим братом Ігорем, на якому крупним планом показані їхні обличчя. В очі відразу ж кидається, що Юрій більш "щокастий", а ось у Ігоря на голові більше "рослинності".

"Рідний ))) Що скажете по схожості? Я справа ))) #брат #братан #братишка #братело #бро", - підписав фото Ткач, чекаючи реакції публіки.

Користувачі не стали довго тягнути з коментарями, жваво обговоривши зовнішність двох братів:

"Відразу видно, хто в дитинстві доїдав за братом! 😃😂👍"

"Очі схожі)"

"😂не схожі 😁"

"тільки очі 👍 🔥"

"Як дві краплі 😂 😂 😂"

"Погляд з приколом - це основна схожість 😉"

"Тільки його не сильно любили і не догодовували))"

"Ні, не схожі, хіба що носи!!!"

"Блін, спочатку подумала Фотошоп, прикол якийсь😂 😂 😂 😂 схожі 🔥 🔥"

"Хто більше нямав😉, той старший😀 ... а так близнюки 🔥 🔥 🔥"

"Кого з Вас підмінили в пологовому будинку? 😂"

Раніше ми розповідали, Ткач насмішив Мережу кумедним кадром. Він примружив одне око, а друге, навпаки, – витріщив. При цьому комік надів блідо-блакитну лінзу неприродно яскравого кольору.

"Вгадайте, якого кольору друге око?", - загадав загадку гуморист.

«Меловін?", "Зелений? Жовтий? Червоний? зараз всі кольори будемо перераховувати", "Меловіна згадала", "може там ока немає?",- відреагували користувачі.

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