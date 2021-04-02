Комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", порадував публіку несподіваним фото
Юрій частенько викладає сімейні кадри в Мережі, зокрема, зі своєю дружиною Вікторією та маленькою донькою Лізою. Але ось рідного брата гуморист показує дуже рідко. Так що, це стало мало не цілою подією.
Як передає Politeka.net, 37-річний комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото з молодшим братом Ігорем, на якому крупним планом показані їхні обличчя. В очі відразу ж кидається, що Юрій більш "щокастий", а ось у Ігоря на голові більше "рослинності".
"Рідний ))) Що скажете по схожості? Я справа ))) #брат #братан #братишка #братело #бро", - підписав фото Ткач, чекаючи реакції публіки.
Користувачі не стали довго тягнути з коментарями, жваво обговоривши зовнішність двох братів:
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"Відразу видно, хто в дитинстві доїдав за братом! 😃😂👍"
"Очі схожі)"
"😂не схожі 😁"
"тільки очі 👍 🔥"
"Як дві краплі 😂 😂 😂"
"Погляд з приколом - це основна схожість 😉"
"Тільки його не сильно любили і не догодовували))"
"Ні, не схожі, хіба що носи!!!"
"Блін, спочатку подумала Фотошоп, прикол якийсь😂 😂 😂 😂 схожі 🔥 🔥"
"Хто більше нямав😉, той старший😀 ... а так близнюки 🔥 🔥 🔥"
"Кого з Вас підмінили в пологовому будинку? 😂"
Раніше ми розповідали, Ткач насмішив Мережу кумедним кадром. Він примружив одне око, а друге, навпаки, – витріщив. При цьому комік надів блідо-блакитну лінзу неприродно яскравого кольору.
"Вгадайте, якого кольору друге око?", - загадав загадку гуморист.
«Меловін?", "Зелений? Жовтий? Червоний? зараз всі кольори будемо перераховувати", "Меловіна згадала", "може там ока немає?",- відреагували користувачі.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" розсмішив українців, показавши" порушника "тиші:"повинен бути подразник...".
Також Politeka писала, що безсоромний Ткач з "Квартал 95" почав приставати до дружини прямо на вулиці, красуня піддалася:"не балуйся".