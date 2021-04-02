Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, познайомив свою дружину з героєм нового сезону

На початку березня цього року стартував новий сезон шоу "Холостяк", героєм якого став бізнесмен Михайло Заливако, повідомляє Politeka.net. Ведучий передачі Григорій Решетник навіть зважився на цікавий крок.

Відомо, що ведучий перебуває у шлюбі з красунею-Христиною з 2010 року і пара виховує трьох синів.

Виявляється, Григорій вирішив познайомити дружину з серцеїдом-Заливако. Про це свідчить фото, розміщене в Instagram телеведучого.

Бізнесмен обійняв дружину Григорія Решетника, а вона, стоячи посередині, обійняла і чоловіка, і "холостяка".

До слова, красуня позувала в короткій спідничці, виблискуючи стрункими ніжками. Вона виглядала щасливою.

"Сьогодні ми у Львові і дуже скоро починаємо @holostyakstb на @stbua", - написав автор поста.

За дві години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥Я готова 🥂🍣🍊🍎🥭🍌🍍", "які ви світлі👍👍👍👍👍❤️❤️", "Вау))) красиві такі))))👍", " Гришо, передайте холостяку, що йому не йдуть штани😂", " смішно виглядає Мишко в цьому вбранні 😅", " Христина👌 😍", "такі всі красиві, а Христина, як дівчинка👍❤️", " не знаю, але я цих Решетників так люблю! Якісь вони такі класні! 😍😍😍", "Ура. Була б дуже рада поспілкуватися і побачитися", " чекаємо з нетерпінням сьогоднішнього випуску! 💫 😉 ",- написали користувачі мережі.

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