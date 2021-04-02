Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала новий образ

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала дуже популярною після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". Зірка обожнює фотографувати і фотографуватися, показуючи ефектні образи і навіть пікантні.

"А позакласне читання у нас зазвичай таке", - написала Соня.

На фото Соня здалася в наряді з відкритими плечима і без білизни. Образ красуня доповнила стильним бантиком на волоссі, а в руках тримала журнал, щоб прикрити найпікантніше.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Діва", "круте фото", " Відвал всього. Соня ви шикарна!!!", "Сонечка, читаю зараз Хрещений батько за вашою порадою! Це шедевр! Обожнюю! Може Майстер і Маргариту подужаю з третього разу), раз ви радите!".

Повідомлялося, що українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як виглядала в дитинстві.

Плакидюк відображена стоячи біля прикрашеної новорічної ялинки. Дівчинка одягнена в білу сукню з мереживами. Її волосся акуратно укладені і зав'язані бантом. Однією рукою вона тримає краєчок сукні, а інший – келих.

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