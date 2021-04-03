У мережу потрапило незвичайне фото вічно молодої Софії Ротару, фанати не натішаться

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею, шанувальники полюбили її не тільки за прекрасний спів, але і за відмінні манери і приголомшливий зовнішній вигляд. Однак, природний процес старіння залишив свій відбиток - тепер 73-річній зірці доводиться ретельно стежити за зовнішністю, і у неї це здорово виходить. Навіть в такому почесному віці Софія Михайлівна виглядає просто приголомшливою.

Нещодавно в одному з фан-акаунтів, присвячених зірці, опублікували миле фото артистки, на якому можна побачити, як вона виглядає у звичайному житті, без сценічних нарядів і гриму. На кадрі Ротару відображена на прогулянці на одній з визначних пам'яток в Іспанії. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в кросівках, штанях чорного кольору і футболці, а зверху накинула темну жилетку. Софія Михайлівна розвела руки в сторони і насолоджується сонячними променями, в одній руці вона тримає білу хустку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії говориться: "Нехай новий День подарує радість і Удачу, зігріє серце щастям і Теплом. І в новому дні нехай буде все інакше, щоб пізніше згадали з посмішкою про нього! Доброго, Сонячного Ранку! Позитиву, радості і Добра!". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію, засинаючи Ротару компліментами в коментарях.