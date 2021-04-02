Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з'явилася в прозорій маєчці
За часів бурхливої молодості зірка змогла привернути увагу мільйонів людей через свої скандальні витівки й ролі у фільмах, передає Politeka.net. Деякі експерти стверджують, що красуня була справжньою відірвою через проблеми в сім'ї, адже батько рано покинув дружину і дітей.
З біографії Джолі стало відомо, що вона почала жити і спати з хлопцем, коли їй було всього 16 років. Крім того, в юності майбутня популярна актриса щільно сиділа на наркотичних речовинах.
Також зірка кілька разів виходила заміж, проте шлюби яскраво починалися, але швидко завершувалися. Лише з актором Бредом Піттом зірці вдалося побудувати тривалі стосунки, які через 10 років закінчилися розлученням.
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У 26 років оторва-Джолі дозволяла собі відверті вбрання, а її гаряча героїня Лара Крофт досі підкорює серця.
Так, користувачі Мережі вирішили згадати один з жарких образів Енджі тих часів у фан-групі.
На знімку гаряча актриса позувала в прозорій маєчці, з-під якої проглядалася білизна і пружний живіт. Красуня дивилася зухвалим й небезпечним поглядом в камеру, піднявши брову.
"Анджеліна Джолі, сфотографована у 2001 році Фірузом Захеді", - написали автори поста.
За кілька хвилин публікація зібрала трохи лайків і коментарів.
"Привіт, прекрасна леді", "бешкетниця", - написали одні з шанувальників.
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