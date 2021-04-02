Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк давно завоювала серця українців своєю простотою і легкістю. Красуня обожнює увагу і активно привертає його до своєї персони. Тому зірка розвиває соціальні мережі, де радує українців цікавими фото.

Леся цього разу показала фото, де в чорному міні і кофті залізла на дерево, хвалячись ніжками в босоніжках. Красуня підібгала ноги, тому можна побачити сідниці Нікітюк, які виявилися неприкритими.

"Нарешті кінець тижня .. тепер можна і зависнути", - написала Леся.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Даа, нарешті", "мені одній здалося спочатку що це Леся на мітлі", "це ідеал", "просто бомба", "надовго не висни", "Режим коала", " Ооо, це моя фотка з дитинства в селі, де ви її знайшли? Вогонь, Леся", "Так, слазь давай, там високо дуже".

Ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новою зовнішністю.

"Леся Нікітюк змінила зачіску", - йдеться в пості на сторінці ЖВЛ, де показали, як Нікітюк виглядала з довгим волоссям, і зараз, з новою зачіскою.

"А вранці ще була з довгим. Заодно і схудла", - так прокоментувала зміни зовнішності сама телеведуча.

Нагадаємо, Нікітюк, раптово втратила близьку людину, поділилася своїм болем

А ще Politeka писала, що ошатна Нікітюк полізла в спекотні обійми Монатіка, не встоявши перед червоною шапочкою

Також Politeka повідомляла, що невгамовна Леся Нікітюк ледь не залишилася без руки



