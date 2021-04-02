Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, сколихнула несподіваним одкровенням
Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина, яка зараз вже на шостому місяці вагітності, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким, безумовно, зворушила публіку.
На фото Даша показала ніжності з чоловіком. Рука Микити ніжно торкалася її оголеного животика, а вона, в свою чергу, поклала свою долоню зверху.
У підписі дружина Добриніна зізналася, що нинішні сімейні принципи вона почерпнула у батьків.
"На першому місці завжди була сім'я, наскільки б не горіла робота, незакінчені проекти або інші обставини. Зараз я щаслива, що мої пріоритети залишилися колишні, - повідомила вона й додала, - Спасибі, що все відбувається саме з тобою @nikitadobrynin 🤍".
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Також Даша розповіла, що, як і в будь-якій іншій родині, у них з коханим трапляються сварки. Але головне, що без крику та лайок.
"Ми ще та вибухова та італійська сімейка, але у нас є величезна повага один до одного, прийняття, підтримка, розуміння і велика любов", - підсумувала Даша.
Нагадаємо, Квіткова та Добринін одружилася в серпні минулого року і зараз готуються до появи малюка. Це перший випадок, коли в учасників "Холостяка" склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя. До речі, пара нещодавно розсекретила стать майбутньої дитини, у них буде син.
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