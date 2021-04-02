Співачка Злата Огнєвіч показала новий стильний образ, в якому зібралася на вечірку
Як пише Politeka.net, Злата Огнєвіч давно будує кар'єру співачки в Україні. У свій час навіть ходили чутки про багатого покровителя, який просуває красуню, але артистка постійно спростовує подібне. Не забуває дівчина і показувати зворотний бік життя зірки в соціальній мережі Instagram. Так, у своєму мікроблозі красуня виклала яскраве фото, на якому показала незвичайний наряд, в якому зібралася на вечірку.
Як видно, Злата відображена в цікавій локації, а сама буквально сяє. Перед камерою вона з'явилася в стильному образ – на ній широкі світлі штани цікавого фасону і атласний рожевий топ з бантом на тоненьких бретельках, які, здається, ось-ось сповзуть. Завершують образ об'ємні білі рукавички вище ліктів, який виглядають ніби рукава. Волосся красуні акуратно укладені, на її обличчі яскравий макіяж, а у вухах масивні блискучі сережки.
У підписі до фотографії усміхнена Огнєвіч написала: "Хоч і локдаун, я все одно відчуваю гостре бажання сходити на вечірку! П'ятниця ж". Звичайно ж публікація красуні не залишилася без уваги численних шанувальників, зірку засипають компліментами в коментарях до кадру. "Стильно! Вогонь", "Краща, обожнюю", "Ви дуже мила", "Краля", "Красива", "Злата, дуже екстравагантний і оригінальний наряд! Безумовно, відповідає відвідуванню вечірки або клубної дискотеки! Прекрасного Вам відпочинку і вечора!", "Злата, ви дуже красива", "Злата, не можна бути такою красивою. Яка ви розкішна", - пишуть захоплені фоловери.
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Нагадаємо, спокуслива Огнєвіч запаморочила голову в гіпюровому вбранні.
А ще Politeka писала, що Огнєвіч розкрила свою чуттєву сторону в розкішному вбранні з відкритою спиною.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Огнєвіч залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси.