Гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, збентежив новим фото - емоції через край

Як передає Politeka.net, 44-річний комік опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав їх з Примадонною семирічну дочку Лізу та її подружку - руденького шпіца.

"Ліза та Маруся 🥰", - з теплом підписав кадр Галкін.

На фото дівчинка в рожевій футболці схилилася над собачкою, що сиділа на стільці. Ліза з серйозним виразом обличчя здивувала дорослим виглядом. Також користувачі звернули увагу, що, чим старше вона, тим сильніше стає схожою на свого батька.

Публіка з ентузіазмом кинулася коментувати побачене:

"Обидві прекрасні💝"; "😍❤️обожулька солодка)))"; "Ліза така доросла на цьому фото. Дуже схожа на Вас, Максим"; "Максим, так приємно спостерігати за добрими фотографіями вашої родини, де немає понтів, як у більшості зірок шоу бізнесу))"; "А схожа на Галкіна)"; "Ой яка у вас Маруся класна. Не знала про її існування. 😍"; "Ліза красуня, а Марусі давненько не було. 😊👍"; "Лапушки 😍"; "Маруся щаслива"; "нерозлучні подружки!!! 🌹"; "Боже яка краса одна і друга ❤️".

Відзначимо, Пугачова з Галкіним обзавелися Марусею більше п'яти років тому. Улюблениця відразу ж прижилася в їх величезному замку.

Нагадаємо, Алла Борисівна нещодавно засвітилася на святкуванні дня народження своєї внучки Клавдії (дочки Христини Орбакайте).

"Вчора на дні народження Клави було весело всім - і дітям, і дорослим", - написав Галкін в Instagram і показав, як проходило торжество.

На відео потрапило, як танцюють Примадонна зі своїми маленькими дітьми, Галкін та Орбакайте з донькою.

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