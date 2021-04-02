Співачка Настя Каменських, яка рвонула до Мексики без чоловіка Потапа, даремно час не втрачає

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, хто "замінив" їй чоловіка за кордоном.

Як відомо, Настя зібрала компанію подружок, прихопивши з собою навіть маму, та відправилася до Південної Америки знімати реаліті "Дівчатка рулять". Артистка настільки загорілася ідеєю жіночої солідарності, що Потап виявився вдало "забутий" вдома.

Настя вирішила показати закулісся знімального процесу. На кадрах задоволена дівчина позувала в кокетливому костюмчику болотного відтінку, що складається з топіка та спідниці. Від її апетитного засмаглого декольте неможливо відвести погляд. Втім, поведінка юного мексиканця, що засвітився з нею на кадрах, це тільки доводить. Молодий чоловік щось захоплено чіпляв Насті на комір, поклавши руки практично їй на бюст. Співачка в цей час безсоромно посміхалася, відвівши погляд убік.

Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене:

"Де обручка?😯" - "А навіщо 😉?" - "щоб мексиканці подалі трималися😂"

"а дівчатка-то як позують на задньому фоні 😍 😂"

"Красуня, мексиканочка 🔥"

"Так! А ПДВ заплатила? Катаєшся по Мексиці! Не "дратуй" людей"

"Куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці лапають😂" - "Потап в Києві 😂"

"Як з братом сфоталася😍 👏 такий же чорненький"

"Ось це кадр... кльова"

"Настюх, де Потап?)))"

До цього Настя розповідала у своїх "сторіз", що переліт з України до Мексики тривав цілих 22 години (з урахуванням дев'яти годин очікування пересадки). Дівчина здивувала чесними кадрами, навіть не намагаючись заретушувати втому.

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