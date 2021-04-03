Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако розпрощався з однією учасницею

Як передає Politeka.net, п'ятий тиждень проекту пройшов у Львові.

У новому випуску Михайло прийняв рішення, що на побаченнях не буде учасницям давати троянди.

Всі будуть в однакових умовах на Церемонії троянд, де Холостяк і буде приймати остаточне рішення.

У 5-му випуску шоу проект покинула стиліст Олександра Миколюк.

Під час особистого спілкування Михайло зазначив, що Саша всіляко намагається сподобатися.

Це і стало каменем спотикання в їхніх стосунках.



Рішення Михайла попрощатися саме з Сашею вже активно обговорюють в мережі. Багато шанувальників шоу відзначають, що" холостяк " зробив неправильний вибір.

"Я в шоці, гідна дівчина", "Шкода Джесіка залишилася", " Навіщо? Хороша дівчинка..поруч одні колгоспниці..розчаровані вибором ...де твої Міша очі?", " Взагалі несподівано, як можна було відпустити таку шикарну дівчину, капець!", - писали українці в мережі.

Не обійшлося без сюрпризів - на проект повернулася Аня, яка була відсутня за станом здоров'я.



Нагадаємо, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".