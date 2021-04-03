Відома російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала, як проводить вихідні
Як пише Politeka.net, Яна почала активно миготіти в ЗМІ після того, як Гарік Харламов розлучився з Христиною Асмус. Парочку нібито побачили разом на одній з вечірок і відразу з'явилися чутки про роман. Парочка встигла спростувати ці чутки, але їх імена продовжують пов'язувати.
Цього разу Яна в соціальній мережі Instagram опублікувала ролик, на якому показала, як проводить час. Красуня в сукні розвернулася спиною, почавши танцювати, а в руці тримала келих.
"А як проходять ваші вихідні?",- написала Яна.
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Фанати відразу почали активно засипати компліментами дівчину:
"Давайте їй не будемо писати коменти вона нам все одно не відповість", "Не, ну ви подивіться на цю кокетку", "майже так, тільки в халаті", " Ну так нечесно. У багатьох серце не витримає", "Одним рухом плаття перетворюється, перетворюється плаття в витончену міні спідницю".
Ми писали, що актриса і блогерка Яна Кошкіна зачепила публіку новим фото.
30-річна Кошкіна опублікувала у своєму мікроблозі свіже фото, на якому показала себе в милому домашньому образі, з двома кісками.
Яна була в рожевому худі, підкресливши пухкі губки помадою в тон.
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