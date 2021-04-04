Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала танець з подружкою

Як пише Politeka.net, любителька спорту та гумору Катерина Нікітіна нещодавно відсвяткувала своє 25-річчя. Дівчина вже встигла підкорити серця українців, виступаючи в"жіночому кварталі". Але зупинятися на цьому красуня не збирається, адже мріє знятися в кінокомедії.

Цього разу Катерина показала відео, де була в топіку і лосинах. Красуня разом з подружкою показала запальні танці, рухаючись в такт. Ролик вийшов досить ефектним і цікавим, адже красуням є що показати.

"Мій вогонь. Нарешті повернення!",- написала Нікітіна.

Фанати подивилися ролик майже 3 тисячі разів і написали коментарі:

"Ай, під кінець трохи синхронності не вистачило", "Супер-дівчатка", "Супер-хороша", "розумничка моя".

Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала спекотні танці на жердині догори ногами.

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відеоролик, на якому продемонструвала свої спокусливі форми. На тренування вона вирядилася в чорний топ, високі труси з декоративними мотузочками, а також чоботи на шпильках.

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