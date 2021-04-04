Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала грайливу фотосесію в червоному боді

Дженніфер Лопес не перестає дивувати своїм прекрасним зовнішнім виглядом в 51 рік. І хоча у зірки багато часу йде на зйомки нових кліпів, участь в серіалі, де вона виступить у головній ролі, а також роботу з власним косметичним брендом, артистка встигає також залишати час для себе.

Лопес подобається зніматися у фотосесіях, в яких можна блиснути формами без зайвої відвертості. Тому зйомка в червоному боді і червоних туфлях на високій шпильці вийшла дуже вдалою. Макіяж з акцентом на такі ж червоні губи ідеально завершив образ знаменитості.

Всіляко демонструючи свої форми, Лопес не стала приховувати нічого. Заради такого тіла вона багато тренується, вчить Спортивні танці і ходить вранці на йогу. Дженніфер раніше зізналася, що вже не може згадати, коли в останній раз вживала кофеїн.

"Моє харчування продумане, воно складається з органічних продуктів, в яких присутній баланс високоякісних білків і нутрицієнтів. Дуже важливо, щоб продукти були свіжими», – розповідала раніше Лопес.

Також Лопес опублікувала серію фото, як відпочиває в Домініканській Республіці. Зірка сиділа в прозорій сукні, задерши одну ніжку, а дивилася в телефон. На інших кадрах можна помітити, як актриса релаксує на березі моря.

"Маленька дитинко"," відмінне фото"," Зразкова жінка, Ти мій приклад для наслідування"," я люблю тебе, королева"," це та сама легендарна Дженніфер Лопес"," я так сильно тебе люблю, Джей"," Моя улюблена"," злодійка сердець", - відповіли шанувальники.

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