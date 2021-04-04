Виконавець Сергій Лазарєв показав яскраві фото, на яких покрасувався на розкішній яхті

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, вони ці чутки не підтверджують, запевняючи, що їх об'єднує тільки дружба. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри зі свого розкішного відпочинку в дивовижному місці.

Схоже, відпочивати Сергій відправився в Мексику, де побував у незвичайному місці – Кабо-Сан-Лукас. На нових фотографіях артист зображений на розкішній яхті, яка пливе по прозорій блакитній воді біля дивовижної природної арки в скелях. Про це місце Лазарєв розповідає в підписі до своєї публікації, проте всі дивляться тільки на млості. Перед камерою артист з'явився з голим торсом, на ньому тільки червоні шорти і кепка на голові. Фанатки просто не можуть відірвати погляд від підтягнутого тіла виконавця, який так і грає м'язами, ще й мило посміхаючись при цьому.

У підписі до фотографій Лазарєв написав: "На моєму тлі відома природна арка Кабо-сан-Лукас... кожен турист прагне з нею сфотографуватися... але щось мені підказує, що розглядаєте ви зараз не арку". Звичайно ж шанувальники кинулися обговорювати яскраві знімки Сергія, засипаючи його компліментами в коментарях до фото.

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