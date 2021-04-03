Популярна українська співачка Настя Каменських, яка днями поїхала до Мексики без чоловіка, продовжує розважатися на відпочинку

Після того, як Настя полетіла на Відпочинок з подругами і мамою, вона почала активно ділитися кадрами зі зйомок, на яких постає в самих різних образах. Як виявилося, зірка має намір відзняти закордоном спеціальне шоу для своїх фанатів, але це не заважає їй насолодитися відпочинком.

На кадрах, які представили самі шанувальники, можна помітити, як артистка добре проводить час на яхті. Весело задерши руку вгору і виставивши одну ногу вперед, зірка позувала в коротенькій простій сукні, що підкреслює її фігуру.

Не так давно в мережі в черговий раз з'явилися чутки, про вагітність Насті, яку вона так ретельно приховує. Проте, співачка такі плітки ніяк не коментує і продовжує показувати фігуру. Причому робить це артистка з обережністю, щоб навіть не здалося, ніби вона поправилася.

До цього Настя вирішила показати закулісся знімального процесу. Втім, поведінка юного мексиканця, що засвітився з нею на кадрах, зацікавила фанатів найбільше. Молода людина щось захоплено чіпляв Насті на комір, поклавши руки практично їй на бюст.

"Де кільце?😯 "- "А навіщо 😉?"- "щоб мексиканці подалі трималися😂", " а дівчатка-то як позують на задньому тлі😍 😂"," красуня, мексиканочка🔥", " Так! А ПДВ заплатила? Катаєшся по Мексиці! Не "дратуй " людей", " куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці лапають😂 " - " Потап в Києві 😂".

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