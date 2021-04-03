Ресторатор і суддя кулінарного шоу " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, новий знімок відомий кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Пост з високою концентрацією цікавої інформації", - повідомив Єктор у підписі до фото, і прикріпив кілька фактів про Єгипет.

На опублікованому кадри суддя шоу" Майстер шеф " постав в стильних штанях і кофті, позуючи на тлі піраміди.

Такий інформаційний пост порадував шанувальників Хіменеса-Браво.

"Спасибі, дорогий Ектор! Історія це завжди цікаво! Прекрасні знімки!

Все це дуже цікаво я якось не вникала в це, це ж скільки праці було вкладено", "Ектор розкажіть, що там всередині",

Варто відзначити, що у себе в Instagram 49-річний Хіменес-Браво любить блиснути не тільки кулінарними талантами, але і спокусливими рельєфами.

На одному з останніх фото Ектор позував в одних плавках і сонцезахисних окулярах, стоячи на білосніжній яхті.

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