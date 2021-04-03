Хореограф Влад Яма поділився, що важко переживав розрив з коханою Ліліаною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" поділився, що свого часу вони з нинішньою дружиною Ліліаною розлучалися, і він важко переживав цю розлуку.

За словами Влада, ініціатором розриву був він сам, це сталося ще до офіційного шлюбу. Розлучилася пара через два роки після знайомства, сталося це через постійні претензії і невдоволення один одним, до того ж у відносинах були присутні ревнощі. Тоді пара вирішила поставити відносини на паузу в два місяці – Лілія тоді поїхала за кордон, а Влад занурився в холостяцькі будні.

Однак незабаром Яма зрозумів, що сильно сумує за Ліліані, міг навіть розплакатися від почуттів. "Дійшло до того, що я міг їхати в авто, згадати Лілію, поплакати на світлофорі і їхати далі. Я думав: "Напевно, це неправильно", – згадував хореограф ті часи. Так що зробив все можливе, щоб повернути кохану. У новорічну ніч 2014 року танцюрист зробив Ліліані пропозицію руки і серця, потім вони зіграли таємне весілля, а через півтора року на світ з'явився їх син Ліон.

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