Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як релаксує в басейні

Як пише Politeka.net, Леся нещодавно повернулася з запаморочливої відпустки в Єгипті, де побачила багато цікавих храмів і гробниць. І хоча дівчина вже повернулася назад в Україну, у телеведучої залишився в резерві контент, який вона створила під час відпустки.

Леся вирішила опублікувати відео, де плаває в рожевому купальнику у величезному басейні. Дівчина пропливла перед камерою, а після цього лягла на спину у воді, захоплюючи ідеальною фігурою.

"Ви ж знаєте, що я не жадібна", - написала Леся під відео.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і не залишили компліментів, але так зазвичай зірку засипають втішними словами: "ви чудово виглядаєте! Умничка! Це праця, щоденний і важкий. Приємно дивитися".

Ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила несподівану правду про себе.

Популярна українська блондинка розповіла про те, як ледь не позбулася руки, коли нічого не віщувало біди. Пост довгонога спокусниця розмістила в своєму Instagram, підкріпивши сміливими знімками в сукні.

Зірка постала біля коня на пляжі. Червоне легке плаття обтягнуло її форми без білизни, через що можна було помітити найінтимніше.

Нагадаємо, Нікітюк у непристойному міні вилізла на дерево, ледь не засвітивши срамоту

А ще Politeka писала, що Нікітюк, раптово втратила близьку людину, поділилася своїм болем

Також Politeka повідомляла, що схудла Нікітюк приголомшила новою зовнішністю, фото наробило шуму



