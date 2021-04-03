Відомий фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе, привертаючи увагу

Як пише Politeka.net, спортивна красуня обожнює тримати тіло в тонусі і постійно ділиться секретами краси. Дівчина активно веде соціальні мережі, де за нею стежать сотні тисяч українців.

На новому фото красуня позувала в спортивному топі і штанях. В одній руці Марина тримала гантелю, піднявши її вище. Боржеська посміхалася і без сорому показувала підтягнуту фігуру.

"Вже зробили зарядку?",- написала під фото Марина.

"Спорт", - додала знизу кадру зірка.

Друге фото Марина просто опублікувала, де стояла з двома гантелями.

"Коли є-до або після тренування.

Одні з моїх улюблених питань починаються саме так: коли є-до або після тренування?

Відразу перед тренуванням краще відмовитися від їжі, так як активність травних органів буде відволікати від фізичної активності", - написала Марина.

Ми писали, що фітнес-тренер Марина Боржемська (в шлюбі Узелкова) похвалилася відмінною фізичною формою, розповівши про інтервальне голодування.

Боржемська вирішила розповісти своїм шанувальникам про інтервальне голодування. Як пояснила тренер, інтервали в голодуванні бувають різними, але найпоширенішим вважається 16/8. Це означає, що людина є протягом 8 годин, а решта 16 голодує.

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