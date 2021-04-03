Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко розповіла, які корективи вніс карантин у її життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Падалко у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилось нове фото, на якому вона позує просто неба у спортивному костюмі.

"Встати в суботу вранці, їхати з дачі в місто 30 км, тягнути в парк гантелі, килимок - і все, щоб хоч годинку побути серед "заряджених" людей, бо мати все вдома і займатися самостійно на карантині - це, звісно, супер, але як іноді бракує енергії тренера і людей поруч", - поділилась вона.

Падалко розповіла, що зараз, коли спортзали закриті через карантин, тренери влаштовують тренування просто неба.

"Я, до речі, вперше в парку "Наталка" після завершення реконструкції - вранці це якась "країна мрій" усміхнених і дуже зайнятих собою людей - мешканцям Оболоні гріх оминати такий ресур", - написала вона.

У коментарях фоловери телеведучої висловили захоплення її зовнішнім виглядом та прагненням самовдосконалюватись.

"Клас", "Супер, яка ви молодець", "Красуня яка", "Яка сила волі, по-хорошому захоплююсь, щастя і кохання маленькій і дуже сильній жінці", "Гарнюня", "Ну і фігура", - пишуть у коментарях.

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