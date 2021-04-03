Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила яскравим зірковим образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Куриленко в соцмережі.
Так, в акаунті знаменитості з'явилась світлина, на якій вона позує у синій сукні з оголеною спиною та маше рукою в бік камери.
Куриленко не стала розповідати, де і коли було зроблене фото, але судячи з її макіяжу, зачіски та вбрання, це була якась урочиста церемонія.
"Щасливою суботи", - написала вона під фото.
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На Куриленко можна помітити доволі яскравий макіяж - особливо вона акцентувала увагу на скулах, підкресливши їх бронзером та рум'янами.
У коментарях Ольгу традиційно засипали компліментами і також побажали їй гарних вихідних.
"Королева", "Гарна", "Люблю тебе", "Гарної суботи", "Шикарна", - пишуть у коментарях.
Як відомо, Ольга Куриленко народилася в Бердянську (Запорізька область). Її батьки розлучилися, й жила вона з матір'ю. Під час подорожі до Росії майбутня зірка з матір'ю зустріли жінку-скаута міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделінгу. Так Ольга і почала будувати кар'єру.
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