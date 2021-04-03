Ресторатор і суддя кулінарного шоу " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав свого незвичного компаньона для приготування їжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ектора у соцмережі.

Так, в акаунті ектора з'явилось відео домашньої страви, яку він приготував на вечерю. При цьому "допомагала" йому в цьому домашня улюблениця Лупіта. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Лупіта весь день готувала, щоб о 19:00 ввімкнути улюблений канал @stbua і дивитись "Мастер шеф", - написав Ектор.

На опублікованих кадрах Ектор демонструє страву, яку він щойно дістав з духовки. На вечерю кулінар приготував вдома печену курку з картоплею. Один шматочок він дав на "дегустацію" Лупіті.

"Лупіта красуня! Хороша дівчинка! І страва така апетитна!", "Ах, ці очі", "Жесть", "Заздрю Лупіті", "Лупіта - вай, яка мила. Теж буду дивитись", "Лапуля, сонечко", - пишуть у коментарях.

Як відомо, з вересня 2011 року Ектор Браво бере участь у цілій низці кулінарних проєктів на українському телебаченні. Найбільше він запам'ятався та полюбився публіці завдяки шоу "МастерШеф", перший сезон якого вийшов ще 10 років тому.

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